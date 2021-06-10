根據《證券時報e公司》報導，天眼查App顯示，6月7日，集度科技有限公司成立，註冊資本20億（人民幣，下同），法定代表人為夏一平。公司經營範圍含新能源汽車整車及相關零部件的技術服務；新能源車整車製造；新能源汽車換電設施等。股權穿透圖顯示，該公司由北京百度網訊科技有限公司間接全資持股。

值得注意的是，今年3月，百度已投資20億成立集度汽車有限公司。集度科技、集度汽車兩家公司註冊地址分別位於北京、上海。

(旺報 )