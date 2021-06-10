美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少524.1萬桶，超出市場預估的減少203.6萬桶。汽油庫存增加704.6萬桶，遠超出市場預估的增加69.8萬桶。餾分油庫存增加441.2萬桶，超出市場預估的135.8萬桶。上周煉廠產能利用率升高2.6個百分點，原油進口量增加62萬桶/日。

2.市場觀望美國即將公布的消費者物價指數，美國10年期指標公債殖利率跌破1.5%。

3.美國債息下跌，周三紐約8月期金微漲1.1美元或0.1%，為每盎司1895.5美元。

4.美國原油庫存跌幅雖超出市場預期，但汽油庫存增幅也遠高於市場預期，受此影響，周三紐約期油收跌9美分或0.1%，為每桶69.96美元，失守70美元大關，盤中一度升至70.63美元，創下2018年10月來新高。倫敦布蘭特期油收平，為每桶72.12美元，盤中最高升至72.85美元，創下2019年5月來新高。

(時報資訊)