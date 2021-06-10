MCU(微控制器)供需缺口持續擴大，最新傳出盛群(6202)計畫8月起再針對產品調漲10%到15%，以反映晶圓成本，且其餘MCU個股也不排除跟進，整體MCU產業確定旺到第三季，盛群(6202)今帶量攻上漲停、鎖在110元，新唐(4919)強漲7%，松翰(5471)也大漲5%、站上百元大關。

半導體產能持續緊張，短期未見舒緩機跡象，也使得MCU的供需缺口持續擴大，據悉，目前缺口已經逾2成之多，也使得MCU後續傳出還有漲價計畫，傳出MCU廠盛群(6202)計畫8月起再針對產品調漲10%到15%，這也是盛群繼4月全面調漲15%後的再度調漲，以反映成長上揚，未來也不排除其餘MCU廠也會跟進調漲，包括新唐、松翰等，在整體產業吃緊，以及漲價效應帶動下，MCU產業可望一路旺到年底、甚至明年，以盛群來說，目前今年接單已經全滿，訂單能見度已經看到2022年。

半導體晶圓吃緊，尤其是8吋晶圓，預計在2023年新產能有效貢獻前，將一路缺到明年，而MCU又多採用的是8吋製成，故面對晶圓廠頻頻喊漲下，MCU廠也將成本轉嫁予客戶端，客戶端在缺貨狀況下，對於漲價普遍可以接受。

在全球遭疫情衝擊下，健康量測、小家電等需求增溫，帶動MCU晶片需求大增，整體MCU缺貨壓力從年初至今持續緊張，期間更一度傳出暫停接單，惟其後盛群也說明表示，主要是因為晶圓代工調漲，為反映成本，欲對客戶調整價格，故待晶圓報價確定後，再進行接單。

(時報資訊)