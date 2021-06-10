廣州疫情雖然持續緊張，但大疫之下，仍有不少令人振奮的好消息，比如從6月3日以來已有52人安全分娩，順利生下寶寶；而廣州本輪疫情的2名確診患者，包括首例患者郭老婆婆也已達到出院標準，正式出院。

廣州市疫情防控新聞發佈會今日上午召開。廣州市衛生健康委副主任陳斌在通報荔灣區南片區域醫療衛生服務體系的運轉情況時說，特殊群體就醫需求得到關注，其中6月3日以來已有52人安全分娩。

陳斌稱，對於孕產婦群體，啟用「穗好孕」小程式線上開展基本情況摸查，選派優秀產兒科專家團隊進駐，建立支援產科醫生社區駐點產檢機制，為孕產婦啟動「愛心媽媽」專車等人性化服務。經初步摸排，封閉封控區域現登記有2600多名孕產婦，6月3日以來已有52人安全分娩。

另一個好消息則是，廣州本輪疫情的2名確診患者，包括首例患者郭某達到出院標準，正式出院；另有2名無症狀感染者解除醫學隔離觀察。

廣州醫科大學附屬市八醫院院長雷春亮說，為穩妥起見，患者出院後接下來還將在廣州八院「出院隔離病區」繼續集中隔離，確認沒有任何問題再回家。據瞭解，這4名病例間隔24小時連續兩次鼻拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性，且本人自感已無任何不適。

(中時 )