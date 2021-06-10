知名肝病診所「好心肝」近期被爆半夜偷打疫苗，北市府昨公布該診合計配發了115瓶，除醫事人員外，還幫診所志工接種，挨罰200萬元，市府承辦人也被送政風調查，而指揮中心也表示將由司法單位徹查，還原真相。面對偷打疫苗風波，好心肝診所沈寂1日後，原宣布下午1點召開記者會，後再改為傍晚6點30分由董事長許金川召開記者會對外說明，中午再表明因礙於疫情取消記者會，改發聲明稿。

北市府昨表示，好心肝診所於6月7日獲配15瓶AZ疫苗，隔日表明有更多需求，再獲配100瓶，合計有115瓶。北市府依法開罰200萬元，取消該診所合約資格，並將承辦人送政風調查。

中央流行疫情指揮中心昨晚也發出新聞稿表示，此事嚴重影響尚未施打疫苗的基層醫護人員權益，有人漠視規定，明知故犯，情節重大，指揮中心將由司法單位依法徹查，還原真相，並追究相關人員應負之法律責任。

(中時 )