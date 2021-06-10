新冠肺炎疫情嚴重，國人引頸期盼疫苗到貨，但行政院長蘇貞昌在2月曾宣稱已有數千萬劑疫苗簽約購買，如今卻只有少量抵台，到貨率不到5%，近日行政院各部會赴立院接受質詢，就有立委問到相關問題，而陳時中竟指出與國外廠商購買疫苗的合約中，到貨日期沒有強制性，這讓資深媒體人黃暐瀚非常傻眼，直呼難怪台灣的疫苗到貨率這麼差！

陳時中8日接受質詢時指出，台灣與各大國際疫苗大廠，如AZ，「所簽署的疫苗採購合約並沒有強制性」，儘管合約中有預定的到貨時程，「但不保證會到貨！」

這回答讓黃暐瀚相當傻眼，直呼難怪台灣的國際疫苗到貨率這麼差！因為如果合約中的到貨日程沒有強制性，寫了時程卻不保證到貨，那這個合約是簽心酸的嗎？時間到了，疫苗沒有來，我們也拿他們沒有辦法！延遲或是被砍單都沒有應對的方式，其他國家如歐盟可以告AZ，但是我們卻不行！

陳時中的說法引發網友討論，表示「正好證明這個政府根本沒有早點下手搶貨」、「厲害了我們的政府，沒有交貨期和逾期罰則，這還是合約？」、「根本沒簽約，都在唬爛」、「那報告已受延遲，應到而未到的數量，讓國人知道也不行嗎？起碼讓大家知道一下目前狀況吧」、「如果是這種不對等合約，何必要簽AZ，我還寧願等輝瑞或莫德納」、「所以不是簽了個喪權辱國合約，就是根本沒簽約買疫苗吧？」

(中時新聞網)