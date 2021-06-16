台北市萬華區西園醫院15日晚間發布緊急通知，表示無法如期收到疫苗，原訂16日上午接種疫苗被迫暫停，請該時段預約的長者在家等通知，再來醫院施打疫苗。

西園醫院在臉書公告指出，6/16(三)原排定服務萬華區忠德里、和德里之85歲長者的疫苗接種服務，因疫苗未能配送到院，很抱歉通知明天(6/16)上午暫停施打，下午需待疫苗派送到貨，再由里長廣播通知施打。請兩里長者先在家靜候通知，造成不便敬請見諒。