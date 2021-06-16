疫苗還沒到！西園醫院緊急通知 16日上午暫停接種 00:252021/06/16 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾前往醫院篩檢，圖為西園醫院。（示意圖，本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市萬華區西園醫院15日晚間發布緊急通知，表示無法如期收到疫苗，原訂16日上午接種疫苗被迫暫停，請該時段預約的長者在家等通知，再來醫院施打疫苗。 西園醫院在臉書公告指出，6/16(三)原排定服務萬華區忠德里、和德里之85歲長者的疫苗接種服務，因疫苗未能配送到院，很抱歉通知明天(6/16)上午暫停施打，下午需待疫苗派送到貨，再由里長廣播通知施打。請兩里長者先在家靜候通知，造成不便敬請見諒。 西園醫院緊急通知16日上午暫停施打疫苗。（圖／西園醫院臉書） 新冠肺炎疫苗開打 中和警協助長者順利接種 台南高齡長者9點開打AZ疫苗 首日預計8000名長者完成接種 #暫停 #西園醫院 #長者 #疫苗 #通知 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園長者施打疫苗 排隊人潮大排長龍遭民眾罵翻 10:392021/06/15 生活 新北疫苗接種首日人潮踴躍 林口警維安也為民服務 09:392021/06/15 寶島 公費疫苗開放施打 台中烏日林新醫院1瓶最多打12人 17:042021/06/15 生活 桃園91者歲長者接種疫苗前突倒下 送醫不治急採檢 14:502021/06/15 社會 新竹縣今0確診 1355人接種疫苗 15:482021/06/15 生活 加速社區群體免疫 關渡醫院部署疫苗接種社區合作模式 10:362021/06/15 生活 桃園自強國中91歲老翁接種疫苗休克 送醫恢復意識 16:172021/06/15 生活 苗栗縣疫苗首日施打完成3千人 1長者接種後出現瘀斑 18:412021/06/15 生活 台北慈濟醫院支援5處接種站 宇美町式拚3天打完4310劑 11:022021/06/15 生活 花蓮第一梯次長者明接種 採時段分流避免群聚等候 16:512021/06/15 生活 疫苗預約電話打不通引民怨 林明溱致歉改分齡造冊通知 17:592021/06/15 生活 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 陳時中500台救命神器挨轟慢半拍 HFNC廠員工揭內幕 - 生活 沒排到疫苗不用生氣 名醫曝搶打AZ的人可能會後悔 - 生活 端午節當晚新竹車站這一幕 當地人驚呼：人生第一次看到 - 生活 柯文哲揭確診下降2原因 竟跟端午節有關 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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