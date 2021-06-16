友台的捷克布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）昨（15）日在推特發布影片，表示對於台灣爆發疫情感到遺憾，也對於政治力讓台灣難以取得疫苗感到震驚，他表示已經敦促捷克政府運送疫苗到台灣。

I am very sorry to witness the latest development of the COVID 19 epidemic in Taiwan. I am appalled that politics is obstructing the delivery of vaccines to Taiwan. Prague supports Taiwan and our sister city Taipei! 🇹🇼🇨🇿 pic.twitter.com/mW45IIds2D — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 15, 2021

布拉格市長賀瑞普昨日發布推文，表示非常遺憾目睹台灣近期這波新冠肺炎疫情，也表示「震驚政治力阻撓疫苗運送到台灣」。

他在影片中以捷克從疫情中走出來的經驗鼓勵台灣，指出短短3個月之前的3月，捷克每天還新增超過1.5萬人確診，整個國家封鎖，人民陷入瘋狂，但是3個月後整個情況都不同了，疫情獲得控制，生活回歸正常，捷克民眾已經開始期待夏天到來。

他鼓勵台灣人要保持堅強，「一切都會好起來的」，明白指出打疫苗才是控制疫情的唯一途徑。

賀瑞普接著話鋒一轉，表示看到政治力阻撓台灣取得疫苗感到震驚，他也感謝那些已經同意運送疫苗到台灣的國家，同時也表示已經敦促捷克總理、衛生部長及外交部長向台灣運送疫苗。

賀瑞普在影片最後感性表示：「你們的國家在我們危難時幫助過我們，我想讓你們知道，我們也支持你們，所以保持堅強，照顧好自己，布拉格與你們同在。」

賀瑞普在推文中也寫道：「布拉格支持台灣以及姐妹市台北。」

根據英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data），人口約1,065萬人的捷克目前已經施打了666萬劑新冠疫苗，完整接種疫苗的人口達217萬人，約佔全國20.3%。