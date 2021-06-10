專業TPU機能布暨成品廠八貫(1342)5月合併營收為1.37億元，較去年同期成長18.66%，主要受惠歐美戶外用品需求大增，與產品售價調漲所帶動；至於5月較4月略減，則主要受到船期延誤影響，惟此屬短期現象，目前訂單能見度相當樂觀，稼動率亦保持在高檔。

八貫5月合併營收1.37億元，累計前5月合併營收7.18億元，年增率分別為18.66%與20.94%。在八貫主要三大類別產品中，戶外用品的成長力道最強，除受惠美國疫苗施打率達約5成，帶動經濟活動明顯復甦外，中美貿易衝突產生的轉單效益持續擴大，以及4月起陸續調漲產品售價，亦是推升業績成長原因；雖與4月相較減少1.76%，主要是受到船期延誤影響，屬於短期現象，依目前在手訂單能見度來看，稼動率在第三季都能維持高檔，出貨遞延效應，並可望帶動下半年業績高於預期。

另外，八貫也點名半年業績新一股動能，即為在歐美地區新肺炎疫苗施打率提高後，目前已可見全球兩大客機製造商波音與空中巴士，都已提出加速增產交機的規劃，公司預期，航太應用產品將可望出現明顯的V型彈升；此外，醫療級氣墊床產品在新廠已獲得北美最大醫材通路商Hill Rom認證通過，且屬剛性需求下，保持穩健成長無虞，八貫看好全年營運表現可優於去年。

(時報資訊)