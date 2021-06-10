平和環保(6771)5月營收5115萬元，年增28％，連3月創新高，前5月合併營收2.25億元，年增17.86％。平和環保表示，雖然國內疫情爆發，5月中旬進入三級警戒，公司業務並沒有受到影響，廢水代處理量以及平均單價均增加，5月營收再較4月成長。下游客戶景氣回升，平和環保廢水代處理業務也隨之成長，台南廠將於6月加入營運，集團可依客戶需求調配產能，逐漸發揮產品組合優化的整體綜效。

今年以來，平和環保的廢水處理量隨客戶景氣復甦成長，且部分代處理廢水項目也已反應成本調漲，廢水處理價格依客戶水質加價。平和環保的客戶主要涵蓋金屬表面處理、電子零組件、化工及紡織等產業，在歐美國家陸續解封之後，預期客戶所處產業將受惠終端需求大增，平和環保的廢水處理量成長可期。台南廠於6月加入營運之後，將以循環經濟為主要發展方向，初期以回收高氨氮廢水回收再利用為主，集團可以依照客戶的水質調配本廠與台南廠產能，提高廢水處理效益。

國內三級警戒延長，以目前平和環保的廢水處理量來看，客戶生產規模並未受到影響，短期內仍密切觀察客戶的景氣變化，但長期景氣復甦力道仍然不變，公司產能提高且產品組合優化，整體營運將可穩定成長。

(時報資訊)