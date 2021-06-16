泰豐輪胎15日宣布中壢廠全面停工，桃園市勞動局指出，目前尚未收到大量解雇計畫書，但泰豐已允諾會依法在2個月前提出計畫，最快本周就會送達勞動局，意即最快也要到8月下旬才會關廠，據悉泰豐在桃園有2廠共950人，預計解雇中壢廠約200人，具體解雇人數仍待泰豐提報，泰豐已允諾資遣費一定優於勞基法。

泰豐昨晚以美國商務部對泰豐銷美輪胎課徵84.75％的高額反傾銷稅、衝擊大為由，宣布中壢廠全面停工，後續將依法申請大量解雇員工，將公開標售泰豐100％持有子公司泰誠開發全部股權，或其所有中壢廠位於桃園市中壢區的土地及建物，兩者擇一進行。

勞動局指出，泰豐在桃園有中壢和觀音2廠，依3月投保資料共有950名員工，據悉中壢廠有300餘人，預計裁員200人、後勤人員移到觀音廠服務，但具體中壢有多少員工要被資遣，仍要視泰豐提報的實際大解人數及勞務提供地。

勞動局說，已和泰豐資方取得聯繫，業者強調一定會依法辦理，依《大量解雇法》規定要在2個月前提交大解計畫書，違者將開罰10萬到50萬元，據悉泰豐將於本周提報給勞動局，因此最快也要8月下旬才會關廠。

勞動局強調，資方要先跟工會協商，給付資遣費，業者已允諾一定會優於勞基法，市府將視大解計畫內容，提供後續就業服務和協助申請失業給付，過去就服務處多會直接進場協辦，礙於疫情，將和公司討論是否有其他處理方式。