盛群(6202)傳出8月1日開始，約有80%產品漲價10~15%，主要反映晶圓成本喊漲，盛群目前所有應用需求都很熱，32bit需求強勁，訂單能見度已經看到2022年，盛群今股價開高震盪，漲幅逾2%，挑戰5日線。

有鑑於晶圓喊漲，為反映成本，傳出盛群8月1日開始，約有80%產品漲價10~15%，在產能部分，預計將可以反映在第三季營運表現。

盛群第二季毛利率預計會比第一季成長，甚至有機會挑戰50%大關，主要是因為4月1日起為反映聯電的調整，盛群針對全產品價格調漲15%，法人看好，盛群受惠市場需求暢旺，加上第二季漲價效益發酵，第二季合併營收有機會挑戰單季新高，且進入第三季新一輪漲價潮後，營運仍有向上空間。

盛群看所有應用需求都很熱，32bit需求強勁，32bit佔整個MCU(微控制處理器)約5%，應用主要集中在國內電競廠keyboard、滑鼠、主機板等，還有大陸品牌平板NB客戶用在keyboard、指紋辨識等。

半導體晶圓產能吃緊，尤其是8吋晶圓，預計在2023年新產能有效貢獻前，將一路缺到2022年，加上MCU又多採用的是8吋晶圓，故面對晶圓廠頻頻喊漲下，MCU廠也將成本轉嫁予客戶端，盛群目前今年接單已經全滿，訂單能見度已經看到2022年。

產能部分，盛群今年上、下半年的產能比重約各半，今年的產能已底定，目前在確認2022年產能，包括聯電以及華虹半導體，聯電(2303)的量會在近期確認，華虹半導體預計今年上半年狀況差不多，因華虹大客戶由8吋轉到12吋，待良率上來，華虹放出8吋晶圓產能，盛群就可以承接，另外，明年第四季也和聯電協商，每個月32-bit MCU約可增加1000片，若擴產提前，最快可以自明年7月開始增加1000片/月。