美國股市在疫情下逆勢抗跌，屢屢創下歷史高點，但有專家近期發出警訊，美股在將來可能迎來逾60%的重挫，多項指標顯示，美股估值已經過高，未來將回檔至相對合理的估值。

據《CNBC》報導，資本管理公司摩根溪（Morgan Creek）執行長尤斯科（Mark Yusko）表示，他關注的14個估值指標中，有11個已經達到歷史新高，其中又以小型股的估值過高程度最為嚴重。

尤斯科指出，現階段美國股市估值過高，屆時將回檔至合理的估值水平，在未來將出現60%乃至更高的回檔修正；而尤斯科也將問題歸咎於Fed的貨幣政策上，稱其導致市場流動性上升。

另外，尤斯科也將此現象指向在防疫封鎖下的投機交易行為，如AMC等所謂的「迷因股」相對大盤大幅上漲，再現散戶交易狂潮現象。

除此之外，尤斯科點出現階段全球通膨的隱憂，同樣也是造成美股不穩定的因素之一，公司內部人士拋售股票比例達歷史新高，「相比之下，公司內部人士更了解公司營運，他們不會在底部拋售，然而內部人士交易卻達歷史新高，這一定有原因」。

美國4月消費者物價指數（CPI）年增4.2%，遠超原先3.6%的市場預期，年增幅創下逾12年以來新高，也加劇金融市場對通膨的疑慮。

美國知名經濟學家鄧特（Harry S.Dent）曾示警，美股上升空間已相對有限，但下跌空間卻有65%至80%之間，主要是大舉印鈔和財政刺激等因素，導致政府有高額的債務、經濟中的資產泡沫、糟糕的人口趨勢，都是導致金融市場疲軟的主要因素。

(中時新聞網)