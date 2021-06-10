經營85度C的美食-KY(2723)公布2021年5月自結合併營收16.62億元，較4月16.19億元成長2.66％、較去年同期14.94億元成長達11.22％，為今年來單月次高。累計前5月合併營收81.55億元，較去年同期76.1億元成長7.17％，成長幅度較前4月6.18％增加。

美食表示，5月美國85度C門市來客數連5月走揚，配合4月南加州新開幕1家店，使當月營收改寫歷史新高。除了受惠解封商機外，亦趁勢領先同業推出新款母親節蛋糕、麵包及咖啡新品，有望在疫後搶占更多市占率，貢獻未來營收成長動能。

而中國大陸多省5月中下旬陸續傳出本土疫情案例，當地重啟防疫升級、小區封閉等政策，難免影響民生餐飲業消費動能。不過，5月中國大陸85度C門市同電營收仍逆勢維持成長，基本面維持穩健，看好即將到來的夏季冷飲銷售及下半年展店動能。

台灣則因5月中旬疫情急速升溫，使民生餐飲業消費急凍。不過，85度C的台灣營收不少來自蛋糕及麵包產品，影響相對受控，加上開放式門市空間及以外帶為主的消費型態，疫有助於降低營運衝擊。

整體而言，美食在美國市場維持成長態勢不變，亞太地區各市場雖仍多少受疫情影響、壓抑成長動能，但整體營運表現尚稱穩定，主要不確定因素在於台灣觀光餐飲業受疫情影響時間，需觀察台灣社群傳播何時受控、以及疫苗普遍施打時程，盼能早日回歸基本面。

(時報資訊)