美國商業雜誌《富比世》（Forbes）網站近日發文稱，在華美企不會因中美關係緊張而退出中國市場，星巴克、蘋果和特斯拉等大型美國企業在中國都有大量業務。

全球性商業戰略顧問集團奧爾布萊特石橋（Albright Stonebridge Group）高級顧問肯尼士.賈勒特說，大多數美國企業在中國嘗到了甜頭，中國市場是他們全球發展戰略的重要板塊，他們從未打算退出中國市場。

「大家要明白，即使中美兩國競爭激烈，但仍有合作空間。中美之間的商業交流是一種有益的合作形式。我認為這一點是不會變的，這也是在華美企的共同認知。」賈勒特指出，大多數在華美企的商業活動將一如往常。

中國美國商會在今年早前發布的《美國企業在中國白皮書》中稱，「中國是我們三分之二以上會員的優先市場，我們的調查表明，近85％的會員企業表示不打算將其生產或採購移出中國。」

(旺報 )