新台幣害新光金「獨憔悴」。新光金控10日公告5月自結損益，單月稅後虧損18.51億元，在其他14家金控單月都獲利的情況下，顯得相當「突出」，新光金發言人李超儒表示，主要是5月新台幣升值2.9角，造成子公司新光人壽匯兌成本較高。

由於沒有積極實現股債利得，去吸收匯兌成本，新壽5月稅後亦虧損22.87億元，加上5月台股因新冠肺炎疫情擴大，新光金另一子公司元富證券5月稅後亦只賺0.42億元，等於5月新光金各子公司中，以新光銀行表現最佳，單月稅後賺4.49億元，獨撐大樑。

新光金累計前五月稅後獲利97億元，仍是比去年同期成長近38.6％，在15家金控中還是可排名第七名，而新壽累計前五月稅後獲利55.95億元、新光銀前五月稅後賺24.39億元、元富證則累計稅後獲利16.21億元，都仍是比去年同期成長。

李超儒表示，5月並沒有積極實現資本利得，新光金5月每股淨值有17.59元，比去年同期的14.07元要佳。

(工商 )