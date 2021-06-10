工業電腦廠事欣科（4916）受惠美疫苗施打進度加速，先前遞延的航太、國防訂單陸續出貨，推升今年以來營收逐月向上，5月營收達2.34億元，月增9.84％。且公司主要產能位於美墨，目前北美員工施打率逾五成，產能維持正常水準，因直接採陸運出貨至當地系統整合商，獲利將不受運價高漲影響。

由於美國新冠疫情逐步受控、經濟活動恢復成長動能，加上傳統旺季加持，帶動事欣科5月營收進一步成長，若排除去年同期合併恩德營收影響數，本業業績年成長幅度達1.17倍，累計前五月營收8.79億元。

事欣科搭上美解封商機發酵，公司表示，目前已明顯感受客戶拉貨動能回溫，在航太、國防、博弈等各產品線出貨力道同步轉強。法人預期，排除恩德營收合併影響數之後，第二季營收有機會翻倍成長，創近一年來單季高峰水準，今年營收逐月、逐季向上機會大增。

另，在獲利部分，事欣科首季因本業回溫及業外紓困金進補，推升稅後淨利由虧轉盈，加上工廠在地生產，出貨採陸運配送，不受近期運價大漲影響費用，可望大幅扭轉去年同期因疫情衝擊，導致大幅虧損情虧損情況。

(工商 )