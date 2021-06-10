新冠肺炎疫情確診數已破萬人，全國都在關注疫苗取得進度，而國產高端疫苗雖在今日宣布二期試驗解盲成功，但安全性仍受質疑。時力立院黨團今日表示，關於疫苗的緊急授權(EUA)審查標準，食藥署應該完整公開並說明。

衛福部在上月底宣布將與高端疫苗簽訂500萬劑採購合約，消息一出，引發各界質疑有炒股之嫌。而高端疫苗雖在今天宣布二期試驗成功解盲，但多數民眾仍對疫苗安全性抱持懷疑，並擔心政府會「先射箭再畫靶」。

時力表示，食藥署所提供的審查資料只有「摘要」，但給疫苗廠商的是完整的審查標準文件，為何食藥署選擇性提供資料，衛福部應該給國人一個說明。

時力指出，食藥署的EUA審查標準跟美國不同，可以接受廠商不做數萬人臨床試驗，若是如此，要如何確定疫苗療效？請衛福部公布完整審查標準，也回應外界為何會有這種獨步全球的疫苗療效指標，對國人釋疑，才能提高民眾對疫苗的信心。

(中時 )