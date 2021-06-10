高端副總經理李思賢說明二期試驗數據結果。(圖/翻攝自直播)

國產高端疫苗今（10日）下午5時宣布二期順利解盲成功，表示獲得食藥署進行緊急授權（EUA）後，就可申請疫苗檢驗封緘，有望在7月開打。為了避免大家看完記者會反而「更茫」，奇美重症加護名醫陳志金整理出解盲懶人包，5大重點讓民眾一次看懂高端解盲。

鑒於許多人看完高端疫苗解盲記者會後，感到「很茫」，陳志金特別整理出解盲懶人包，公布5大重點，分別是：

1.二期解盲成功。

2.疫苗安全、副作用少。

3.打完幾乎都會產生足夠量的抗體。

4.製造過程品質穩定。

5.大家所關心的三期臨床試驗、還有其他研究試驗，會依計劃同步進行。

另外，陳志金指出，期間分析數據顯示4項指標：

●安全性與耐受性良好，整體並未發生與疫苗相關之嚴重不良反應。

●血清陽轉率高。在免疫生成性部分，不區分年齡組情況下，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率達99.8%；中和抗體之幾何平均效價（GMT titer）為662，GMT倍率比值為163倍增加。

●批次一致性高。三個獨立疫苗生產批次具有高度的一致性，製程穩定

●目前仍同步有多項臨床評估進行中。

有網友詢問，「為何安慰劑組的也有不少不良反應？」 對此，陳志金解釋，「打到安慰劑的人，也可能以為自己打到疫苗，所以也出現預期性的不舒服，或者剛好他本身就有這個不舒服。」

高端疫苗總經理陳燦堅表示，預估今年能有至少1千萬劑的量產，會因應原物料狀況去做調整；明年開始，將擁有製造上億劑的能力，可提供疫苗給國外有需要的國家或友邦，期待主管單位核可EUA後，可以讓更多需要接種疫苗的人能夠施打。

(中時新聞網)