三級警戒情侶見面機會減少，只能透過電話情話綿綿，但台南一名許姓工人，因為在宿舍裡與外地的女友熱線三小時，吵到張姓室友，張男踹門進入後，2人發生肢體衝突，從室內打到室外，張男被打到頭皮撕裂傷，2人鬧上警局，互告傷害罪。

台南警方9日晚上10時許獲報，台南某公園有人持械鬥毆，到達現場後發現，張男滿臉是血，倒在人行道旁，經查才知，張男因為不滿許姓室友與女友「熱線3小時」吵到他，引發肢體衝突。

據了解，許男與張男都是污水處理工人，同住在公園旁的勞工宿舍，事發當晚，張男吃完晚飯太累先去休息，許男因疫情期間無法跟女友見面，只能與女友電話中談情說愛，但一講就是3小時，因為聲音太大，張男就踹門而入，要求許男電話講小聲一點，由於2人早有嫌隙，一言不合就大手出手，張男最後被許男持置傘架打到頭，造成頭皮撕裂傷，血流滿面。

警方到場採證後，將許男帶回警所，依傷害罪偵辦，警方為戒護張男，先為他穿上防護衣、戴上護目鏡與手套再送醫。警方並提醒，3級警戒時若打群架，戶外超過10人違反防疫規定將受罰。

(中時新聞網)