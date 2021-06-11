馬岡派出所民防義警暨顧問團特地購買水冷扇，讓員警在戶外受理報案不再熱呼呼。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅警分局馬岡所把室外休息區暫時改為民眾報案區，只要有報案需求就會在戶外做筆錄。馬岡派出所民防義警暨顧問團特地購買水冷扇，由民防分隊長劉俊哲親自送至馬岡派出所，並由馬岡所長賴克温代表同仁接受致贈，感謝熱心公益的民防義警暨顧問團，在疫情嚴峻且炎熱的夏天贈送水冷扇，讓員警有更舒適的工作環境。

疫情持續升温，全國高度警戒，第一線基層員警除了維持治安、交通及為民服務工作外，更全力動員配合政府執行防疫政策，大雅警分局馬岡所把室外休息區暫時改為民眾報案區，只要有報案需求就會在戶外做筆錄。

由於夏天炎熱，戶外受理民眾報案真的很辛苦，馬岡派出所民防義警暨顧問團感謝員警為鼓舞基層同仁士氣，特地購買水冷扇，由民防分隊長劉俊哲親自送至馬岡派出所，並由馬岡所長賴克温代表同仁接受致贈。

馬岡所同仁紛紛表示在疫情與炎炎夏日的雙重夾擊下，感謝民防義警暨顧問團送來水冷扇，戶外受理案件不再汗流浹背，「揪感心！」劉俊哲則笑說，疫情期間大家除了共體時艱外，更要團結一心，如果能讓同仁有更舒適的環境工作，相信台灣的防疫能量更能得到一定程度的提升。

(中時 )