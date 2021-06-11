中央流行疫情指揮中心近日宣布全國升為三級警戒，為避免群聚疑慮，多個會議暫緩舉行，原本要在第二季舉行的基本工資工作小組會議可能也無法舉行，勞動部官員表示，目前朝向參考去年作法，提供資料給委員，再請委員以書面回覆訊息。
勞動部條件司司長黃維琛表示，會在近幾日內把如5月的消費者物物價指、失業率等提供給委員參考；而基本工資審議會往例都在第三季辦理，但此次遇到疫情會改採其他方式嗎？他說，第三季是7、8、9月，到時候會視疫情情況，再做後續討論。
(中時 )
中央流行疫情指揮中心近日宣布全國升為三級警戒，為避免群聚疑慮，多個會議暫緩舉行，原本要在第二季舉行的基本工資工作小組會議可能也無法舉行，勞動部官員表示，目前朝向參考去年作法，提供資料給委員，再請委員以書面回覆訊息。
勞動部條件司司長黃維琛表示，會在近幾日內把如5月的消費者物物價指、失業率等提供給委員參考；而基本工資審議會往例都在第三季辦理，但此次遇到疫情會改採其他方式嗎？他說，第三季是7、8、9月，到時候會視疫情情況，再做後續討論。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。