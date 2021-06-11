鴻海(2317)透過子公司取得馬來西亞Dagang Nexchang（DNeX）約5.03％股權，藉此間接投資馬國8吋晶圓廠矽佳（SilTerra）。美系外資認為，此舉有助鴻海確保在供應鏈管理及電動車製造拓展的競爭優勢，維持「優於大盤」評等、目標價168元。

鴻海股價5月中下探96.5元的4個半月低點後止跌回升，近期於107.5～115.5元區間盤整。受此投資消息激勵，今（11）日開高後放量穩揚3.62％至114.5元，截至午盤維持逾2％漲幅。三大法人本周迄今調節賣超達3818張，但昨（10）日轉為買超2286張。

鴻海10日晚間公告，子公司新加坡富士康斥資馬幣1.08億令吉（約新台幣7.26億元），向ARCADIA ACRES、ANNEDJMA CAPITAL、AZMAN BIN KARIM合計取得DNeX普通股1.2億股、約5.03％股權，目的為長期投資，交易預計6月完成。

矽佳股權競標案2月由馬國廠商DNeX與其合作夥伴中國北京盛世投資機構（CGP Investment）得標，由DNeX持股約6成、北京盛世投資約4成。鴻海此次藉由取得DNeX約5.03％股權，形同間接投資協助DNeX拓展矽佳營運。

鴻海對此表示，透過此次取得DNeX股權機會，未來將攜手DNeX在半導體與電動車領域深入合作，進一步擴大集團在半導體與電動車布局。此次投資也是鴻海「3＋3」領域投資規畫之一，未來將藉此結盟擴大東協其他投資機會。

美系外資出具最新報告，認同鴻海藉由入股DNeX間接投資矽佳，為加強「3＋3」領域發展策略之一，確保未來電動車開發的晶圓代工來源，可幫助鴻海鞏固在供應鏈管理及電動車製造拓展的競爭優勢，維持「優於大盤」評等、目標價168元不變。

(時報資訊)