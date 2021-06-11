國內疫情嚴峻，疫苗人人搶打，卻有民眾控訴，高雄有醫院開放先前預約過的民眾再次登記施打，被認為各醫院疫苗施打的規則不一、凌亂，對此，高雄市立大同醫院澄清，所有施打疫苗的規則皆是按照政府規定執行，並沒有開放預約民眾優先接種，只是提醒先前預約的民眾會保留名額，若有剩餘疫苗會通知前來施打。

有民眾指稱，他先前在某醫院登記施打公費疫苗，後來因為疫情增溫，預約的疫苗暫緩施打，需按照政府規定的排序接種，但最近日本、美國贈與的疫苗相繼抵達，大同醫院卻開放先前預約過的人再次登記施打，而自己先前預約登記的醫院卻沒有這項福利，各醫院規則不一的亂象，讓民眾無所適從。

對此，市立大同醫院澄清，施打疫苗的相關規則均是按照中央及市府的指示執行，並沒有開放先前預約過的人再次登記施打的事實，而是因為怕先前登記施打疫苗的年長者還不清楚狀況，所以在民眾原先預約施打日期的前2日，會用手機簡訊及電話聯絡提醒民眾，不必到醫院施打疫苗。

市立大同醫院表示，由於疫苗施打的政策，政府會視疫情狀況滾動式調整，但畢竟預約的民眾都已經等待多時，醫院一定會在符合政府的規定下，對民眾負責到底，所以醫院會採取「保留名額」的方式，並提醒先前預約施打疫苗的民眾，若疫苗配發足夠的劑量，就會主動跟他們聯繫。

(中時 )