新北展開廣篩策略防堵疫情，新北PCR陽性率達88.4％，民眾擔憂集中檢疫所量能不夠，陽性病患若在家隔離，恐會讓家人暴露在感染的風險中。新北市長侯友宜今日回應，新北市集中檢疫所目前剩400個房間，量能足夠。
侯友宜說，集中檢疫所新北市目前剩400個房間，現在量能夠，希望民眾能夠趕快出來篩檢，阻斷隱形傳播鍊。中央雖然有說，若在家可以維持一人一室，也可以在家居家隔離，但新北是原則上是希望大家在集中檢疫所，而目前新北集中檢疫所是夠的，仍有400多間。
新北展開廣篩策略防堵疫情，新北PCR陽性率達88.4％，民眾擔憂集中檢疫所量能不夠，陽性病患若在家隔離，恐會讓家人暴露在感染的風險中。新北市長侯友宜今日回應，新北市集中檢疫所目前剩400個房間，量能足夠。
侯友宜說，集中檢疫所新北市目前剩400個房間，現在量能夠，希望民眾能夠趕快出來篩檢，阻斷隱形傳播鍊。中央雖然有說，若在家可以維持一人一室，也可以在家居家隔離，但新北是原則上是希望大家在集中檢疫所，而目前新北集中檢疫所是夠的，仍有400多間。
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