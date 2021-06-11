高端疫苗昨天宣布解盲成功，也說未來可以捐贈疫苗給友邦，國民黨主席江啟臣今天表示，大部分國人都支持國產、愛用國貨，他也樂見疫苗有新進展，但人民在保護力方面有疑問，未來還要等待國產疫苗的三期試驗，更重要的是要得到國際認證。

江啟臣說，這兩疑慮都能做到的話，相信會有更多民眾施打國產疫苗，在這狀況下，政府要用國產疫苗幫助友邦，或進行疫苗外交，民眾也會樂見，因此重點是回到疫苗發展跟研發能否證明保護力跟國際認證效果。

被問到好心肝、新竹空軍醫院等出現特權接種疫苗亂象，江啟臣指出，面對疫情既然大家是同島一命，政府應該給大家有足夠疫苗可接種，而不是讓大家去搶疫苗，現在就是因為搶才會造成特權，如果有足夠疫苗讓民眾施打跟選擇，就不會有這樣的狀況。

江啟臣強調，國民黨始終提醒蔡政府，我們不反對國產疫苗，也支持發展，但目前青黃不接、緩不濟急狀況下，如何去取得更多有效、安全的國際認證疫苗，這才是政府當務之急，也才不會造成疫苗施打亂象。

近日有網友在PTT貼出疑似為「1450教戰手冊」，江啟臣說，蔡政府一直給人1450的印象，網軍治國的形象已深植國人心中，對於教戰手冊露出並不意外，再度證明在疫情當下，綠營仍用側翼網軍帶風向，這對執政黨不會加分，執政者應該要認清眼前種況，了解人民要什麼，不然再怎麼帶風向也無法掩蓋執政的問題。