針對民進黨發言人周江杰批評國民黨「醜化AZ、唱衰國產」並質疑民調未納入大陸疫苗，國民黨發言人陳偉杰回批，民進黨總是搞錯重點、難怪治國無方來回應。

陳偉杰指出，首先科學的問題必須科學解決，民調結果是客觀呈現民眾心中想要施打的廠牌選項，目前世界上已經有很多符合國際認證的疫苗上市，民眾依照自己所了解的資訊，針對台灣有可能打到的莫德納、BNT、AZ、嬌生、國產疫苗自由表達自己的施打意願，根本毫無問題。

他表示，但民進黨政府只會利用大內宣，掩蓋目前疫苗不足的問題，當其他國家已紛紛施打疫苗，生活逐漸解封之際，但台灣卻依然等不到足夠的疫苗施打。所以真正的重點就是我們根本沒有足夠的疫苗可以給國人施打好嗎？

陳偉杰直言，再者，國產疫苗目前效能如何？施打後產生的抗體是否能有效對抗新冠病毒，這些數據都不清楚，民眾施打意願不高乃是必然，何來唱衰之有？如果希望民眾對國產疫苗更有信心，就麻煩民進黨政府和蔡英文總統回歸科學專業，督促國產疫苗完成完整的臨床試驗，並充分尊重專家學者的意見，不應用政治指導的方式來「指定」國產疫苗何時要施打到國人身上。陳偉杰表示，國民黨的訴求很簡單，給人民足夠、安全、且有國際認證的國產疫苗，我們絕對支持！畢竟扶植國內疫苗生技產業的發展不應分藍綠，但相關的科學測試和程序正義，都不應受到任何的政治干預才是。

陳偉杰最後強調，政府目前無法儘速取得足夠疫苗是事實，美國說要捐的75萬劑疫苗，到現在也還沒到貨。目前國內疫情仍然嚴峻，民進黨政府防疫還分大小眼，這些事情民眾都歷歷在目。他批評，執政黨試圖模糊焦點、甩鍋在野黨及地方政府之心，路人皆知，此次問卷題目提供選項展現民眾心聲，也就是民意的展現，怎麼又變成民進黨發言人口中的先射箭再畫靶呢？想必民進黨在全面執政後，已忘了初心，甚至連蔡英文總統連任後的第一道命令「謙卑、謙卑、再謙卑」也都完全拋諸腦後了！也難怪會治國無方，只好每天監督在野黨了！