台東夏雪芒果廣受海外消費市場喜愛，今年更爭取授權貼紙與其他縣市有所區別。資料照。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東為農產大縣，夏雪芒果在縣內種植面積約200公頃，台東縣府為減少疫情對農產影響，自4月起超前部署開始與電商合作網路預售，統計至5月底，國內市場銷售1500箱，國外也突破1000箱，而6至7月正值夏雪產季，台東縣府預估整體在海內外電商平台銷量可望超過10公噸，成績亮眼。

疫情嚴峻，縣府農業處協助農產品推展國際市場不停歇，有芒果界的LV稱呼的台東夏雪芒果，保留了土芒果的濃郁香氣、愛文芒果的細緻，外銷市場以香港、澳門、新加坡為主，廣受香港客戶喜愛，當地消費者更給出「一生必吃」的美名。農業處長許家豪表示，往年以電商零售的模式，到6月底大約可銷售7至8公噸的數量，以1箱5台斤來算，預計今年6月銷售加總量可破10公噸以上。

據了解，夏雪芒果自10多年前引進後，因台東縣土質及氣候條件相當適合種植，在產量、收益上都相當豐碩，包括台東市、卑南、太麻里、東河等地都有農民種植，面積近200公頃。在台東農產公司極力爭取下，讓擁有夏雪芒果品種權的福爾摩沙公司，今年度特別為台東夏雪芒果設計不同的授權貼紙，也讓台東在地生產夏雪芒果和外縣市有所區別。

農業處進一步表示， 4月初已協助首波夏雪「早春果」外銷海外市場，吸引香港、澳門消費者上網預購，等候產季到來，採收包裝後，立即空運宅配到海外客人手上，不僅可以降低銷售壓力，最重要的是確保送到消費者手上的品質。此外，台東農產公司預計於23日辦理台東夏雪芒果評鑑，因疫情關係無法讓大家現場品嚐，但大家仍可依評鑑結果上網訂購，享受最美味的台東夏雪芒果。