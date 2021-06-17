江宏傑15日晚間與師妹木木林葦妮，在IG第一次直播新節目《2200傑木現場》，大聊《全明星運動會》的酸甜苦辣與幕後花絮，不僅最高人數吸引近7000名粉絲收看，甚至紅隊隊員阿倉、吱吱郭芝吟、曹佑寧等也一起加入直播共襄盛舉。

江宏傑與第一季的隊員吱吱聊天時，江宏傑講的第一句話就被吐槽。江宏傑問說：「吱吱你現在是在花蓮嗎？」聽到這問題，吱吱傻眼埋怨：「我是在台東，你看你都沒有關心我。」讓吱吱隨後也感性地說：「雖然我曾說過，我不會再參加第三季，但覺得我欠小傑一個冠軍。」此話讓江宏傑秒落淚，直呼感動。

聊起最想要雪恥的項目，曹佑寧表示想再挑戰一次鐵餅：「我到現在還耿耿於懷。」江宏傑聽聞也是馬上附和。原來身為領隊的江宏傑，雖然不用比賽，但也曾經試擲鐵餅，沒想到卻打到鐵柱，糗翻天的模樣全被剪進節目裡，讓他揚言要雪恥！吱吱則說蛙式是她的痛，再有一次機會，一定會找教練好好練習好好表現。

被問及最後的冠軍賽有沒有什麼建議，身為學姊的吱吱誠懇地說：「我覺得就是去享受比賽！」因為太在意成績或是其他細節，反而會失去專注力，不如就是享受整個比賽過程。對此曹佑寧也深有同感地說：「這樣的比賽規格，是很多運動員也許一輩子也沒辦法遇見的，所以想好好珍惜機會，認真地玩。」

《2200傑木現場》是江宏傑搭檔師妹木木的全新單元，固定每週二晚上10點在IG直播，每集都會有不同的主題，下週兩人將與大家聊聊運動員的生活。而一直被瘋狂敲碗唱歌的江宏傑，也在直播最後承諾下週會表演唱歌，沒想到曹佑寧自告奮勇要一起合唱。