降雨產生積水容器極易成為病媒蚊孳生的溫床，呼籲民眾仔細巡查家戶內外積水容器，落實巡倒清刷。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

降雨產生積水容器極易成為病媒蚊孳生的溫床，呼籲民眾仔細巡查家戶內外積水容器，落實巡倒清刷。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市連日出現局部大雨，雨後產生多處積水點及積水容器，根據登革熱防治中心統計，第22週誘卵桶平均陽性率23.31％（較去同期增加1.88％），總卵數為19,288粒（增加較同期3,352粒），平均陽性率以安平區增加34.62％上升最多，安平區億載里、漁光里及安南區布袋里陽性率60％以上、卵粒數500粒以上，台南市衛生局呼籲民眾把握降雨後1周內的病媒蚊防治關鍵期。

台南市登革熱防治中心主任許以霖呼籲，降雨產生積水容器極易成為病媒蚊孳生的溫床，呼籲民眾仔細巡查家戶內外積水容器，落實巡倒清刷，尤其是花器、花盆底盤、帆布凹槽、有水植栽(萬年青、黃金葛)等更不能輕忽。倘有廢棄浴缸、馬桶、輪胎等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運。此外，民眾若利用此時儲水，應注意於儲水容器加置細紗網、蓋子，以免儲水容器孳生病媒蚊。

鑑於登革熱境外移入病例仍持續發生，民眾赴東南亞、南亞等熱帶國家旅遊探親前需清除家戶內外積水容器，出國時應做好防蚊措施，於返國後14日內，應密切留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。

台南市2020年03月01日起公告，台南市公、私場所所有人、管理人或使用人及民眾應主動清除場所內之登革熱及其他孳生源。凡未主動清除者，衛生局依傳染病防治法第25條第2項及第70條第1項第1款規定，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰；5月已開立35張舉發通知書，必要時並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之；或依同法條第2項規定，對於屆期未完成改善情節重大者，必要時，得命其停工或停業。