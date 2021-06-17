氣象資料顯示，因迎風面水氣抬升，中南部近日易降雨，台南山區近日常有陣雨，曾文、烏山頭、南化水庫陸續有進帳，南化水庫在越域引水加持下，蓄水率更已經突破8成，來到82.92％，已經快追上去年同期的88％。

據水利署水情資訊顯示，曾文水庫上游昨日上午至傍晚累積降雨量24.6毫米，南化水庫集水區則有36毫米，估算可為曾文水庫帶來約460萬噸的水量，南化水庫受惠降雨效益加上越域引水，則有約580萬噸進帳。

自5月底陸續降雨以來，南化水庫蓄水量一路攀升至7544萬噸，目前已達82.92％。曾文水庫水位標高已在203.48公尺以上，蓄水率22.14％，曾文、烏山頭水庫合計有效蓄水量已超過1.59億噸，蓄水率回升到27.13％，雖然較去年同期的2.4億噸還有段距離，至少這陣降雨減少乾旱對農業造成的災害。

由於近日幾波鋒面降雨，水情好轉，台南3座水庫蓄水量增加至約2.35億，水利署及農委會的農水署正在研議二期稻作能否恢復供灌，據了解，最晚下周將正式公告。

台南市府表示，二期稻作供灌需用水量至少要2億多噸，加上民生用水也有其需求，因此能否恢復供灌仍在未定之間，畢竟水情目前也尚未完全舒緩，所以是否要逐量供給二期稻作，仍須謹慎思考。

另外，台南市長黃偉哲也表示，希望能推行智慧供灌，目前水庫供應農業用水並無限制，閘門一開，大量的農業用水便閒置在田裡，坦白講非常耗水，因此若能推行智慧供灌，在田裡有水的情況下，適時將水閘門關閉，如此一來，至少能省水三分之二以上，何況台灣身為IT大國，更應發展智慧供灌，節約用水，打造農民及民生雙贏局面。