永光（1711）因客戶需求穩健回升，帶動訂單走揚，前五月營收年增16.9％。其中，特化高附加價值光安定劑產品銷售穩健推進；電子化學品更應疫情肆虐，商業型態改為零接觸、遠距通訊，進而帶動半導體、光電產業需求上揚，營運加速推進。

分析師認為，永光色料擴增數位墨水產線，加強推廣紙用、金屬染料產業應用領域；電子化學品今年持續開發推廣IC 封裝厚膜光阻劑、IC 製程用感光聚醯亞胺（PSPI）絕緣材料、觸控板低溫材料、mini-OLED & micro-OLED製程材料，及第三代化合物半導體關鍵製程材料，以提升產業競爭力，推估色料及電子、特用化學品重點業務可望成長逾20％。

永光色料染料營收占比約45％、特用化學品約占26％、電子化學品約占13％，碳粉約12％、醫藥化學品則約3％。首季毛利率24％，較去年同期增加5個百分點，單季淨利年增88％，EPS 0.22元。

伴隨訂單升溫，永光前五月特用化學品業績成長37％，電子化學品年增19％、色料化學品也有14％增長。

永光認為，今年景氣樂觀，營業可望重回成軌道。碳粉事業去年第四季起業績開始回升。今年隨著各國逐步解封，恢復上班上學活動，產業後勢樂觀，將接續開發事務機器用之彩粉、載體及高速影印機碳粉，並推出新產業用途的陶瓷碳粉與3D列印材料，增加產品廣度。

此外，永光醫藥各項主要產品批量放大與新產品相繼推出，預計今年將提供更具競爭力的產品，為營業額帶來正向挹注；同時，將大力推展代工業務，增加稼動率，並藉由與新藥公司合作，帶動商機，強化長期利基。