設定密碼為個人資料的一道防線，但駭客、網路攻擊等潛在風險愈發猖獗，密碼的安全性仍不足以防範，因此蘋果已經開始測試一種新的驗證技術，僅需設定Face ID和Touch ID就可以登入，系統也將自動生成一組密鑰，藉此協助用戶完成創建、登入等一系列的操作，而整個過程中不需要輸入任何密碼。

CNET報導，蘋果WWDC開發者大會上，蘋果工程師戴維森（Garrett Davidson）表示，蘋果現階段正在開發一種驗證方式，用戶僅需要設定Face ID和Touch ID即可登入裝置，「只需輕按一鍵，比現今所有身分驗證更快、更安全」。

全新IOS 15和macOS Monterey中的「iCloud密鑰」會在iCloud Keychain自動儲存密鑰的新WebAuthn證書，藉此協助用戶完成創建和登入等一連串的操作，在過程中完全不需輸入密碼，僅依靠Face ID和Touch ID即可登入和驗證。

這種新的身分驗證，除保留密碼的易用性，也加強其安全性；在如今數位科技時代，網路釣魚、駭客等問題無所不在，據安全網站Have I Being Pwned統計數據顯示，有超過6億組的密碼遭人盜用；該網站的運營商Troy Hunt為科技公司微軟的顧問。

不僅蘋果、Google和微軟同樣也在倡導無密碼身分驗證，Google核心系統副總裁Jen Fitzpatrick於5月的Google I/O開發者大會上表示，「現今最常見的安全漏洞仍是密碼的問題，我們也將致力創造一個無密碼的未來」。