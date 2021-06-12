台東縣衛生局表示，台東市的施打地點以縣立體育館及慈濟靜思堂為主。（資料照片）

中央配發台東縣AZ疫苗8000劑12日到位，施打期程及方式，台東縣府將於下午3點30分開直播說明，由於台東高齡化人口相較其他縣市多，縣府因此規畫成立機動接種隊至安養護機構為民眾接種。

根據縣府民政處統計，台東縣75歲以上長者約1萬5000人，原住民65歲以上長者約7000人，合計2萬2000人左右，衛生局疾病管制科科長表示，中央僅配發8000劑疫苗，倘若依民政處長者統計數悉數打完，仍少了1萬4000劑。

台東縣衛生局表示，台東市的施打地點以縣立體育館及慈濟靜思堂為主，其他鄉鎮則由衛生所來施打，至於行動不便民眾，將成立機動接種隊至安養護機構替民眾接種；另75歲以上長者及原住民65歲以上長者，11日已由各村里長統計，最快在12日下午5點前統計完成。

統計時間迫在眉睫，有里長抱怨，里內近萬人，限定時間內統計完成有難度，但仍會盡力完成；另有里長表示，部分長者戶籍雖在台東，人卻同子女住在外縣市，該通知回台東接種，還是就近在外縣市施打，盼縣府向鄉親說明白。