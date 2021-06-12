台中北區陝西路一間汽車旅館，12日下午發生男子猝死意外，警方獲報到場發現一男子陳屍房間內，沒穿褲子，周圍散落一堆保險套，因現場並無打鬥痕跡，懷疑是曾進行人與人的連結樂極生悲，警方也已報請檢察官進行相驗。

經調查，該名男子是41歲林姓男子，警方指稱，獲報到場時已發現男子陳屍房內，還衣衫不整，據悉，男子下半身裸露，旁邊還有保險套，現場也散落了空啤酒瓶，警方也已著手事件發生原因，也報調檢方相驗，釐清男子死因。