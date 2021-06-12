台中41歲男摩鐵猝逝 警疑進行「人與人連結」 樂極生悲 16:132021/06/12 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市北區一家汽車旅館12日下午發生男子裸露猝死在房內的意外。（讀者提供／馮惠宜台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中北區陝西路一間汽車旅館，12日下午發生男子猝死意外，警方獲報到場發現一男子陳屍房間內，沒穿褲子，周圍散落一堆保險套，因現場並無打鬥痕跡，懷疑是曾進行人與人的連結樂極生悲，警方也已報請檢察官進行相驗。 經調查，該名男子是41歲林姓男子，警方指稱，獲報到場時已發現男子陳屍房內，還衣衫不整，據悉，男子下半身裸露，旁邊還有保險套，現場也散落了空啤酒瓶，警方也已著手事件發生原因，也報調檢方相驗，釐清男子死因。 新北警破獲洗車場17人聚賭 赫見離譜媽帶8歲童到場 新北AZ疫苗到貨8.3萬劑 85歲以上長者 6／15施打 #進行 #男子 #41歲 #陳屍 #保險套 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 忍不適持續上工成傳染源 花蓮水泥工親友10人染疫 16:022021/06/12 生活 1萬9000劑疫苗到位 嘉義縣規畫85歲以上長輩優先接種 14:362021/06/12 生活 台中＋2 龍井情侶確診 北屯家族72歲阿嬤不治 15:572021/06/12 生活 合庫人壽1員工確診 金融業染疫風暴續擴大 13:302021/06/12 財經 又傳血栓致死 義大利宣布AZ疫苗僅供60歲以上施打 09:412021/06/12 國際 桃園獲5萬6千劑疫苗 81歲以上長者先施打 接種免排隊、免預約 12:342021/06/12 生活 國中會考彰化9人滿級分 同登榜首 04:102021/06/12 地方新聞 北市僅開放85歲以上預約施打疫苗 柯P：總不能擺擂台讓長者自相殘殺 16:282021/06/12 生活 嘉市獲配8千劑疫苗 調整為85歲以上長者優先接種 16:122021/06/12 生活 賭徒媽帶8歲女童推筒子 新莊洗車場賭場17人群聚至少罰102萬 13:102021/06/12 社會 新光櫃姐染疫今自主閉館 中港店3日內6800人曾進館消費 11:412021/06/12 生活 社會熱門新聞 北市男狂咳嗽騎機車自行就醫途中猝死 採檢確認未染疫 - 社會 端午返鄉難擋？高速公路即時影像秒變「停車場」 網轟：連假一群不怕死的 - 社會 冷藏食品漂流23天 台北女一開崩潰：粽子全長毛！ - 社會 推拿館偷接客辯無接觸 警獲報到場函送裁罰 - 社會 陳時中崩潰嗆負責3＋11 鄉民千字回擊「你不是上帝」戳2300萬人心聲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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