接種相關意外事件頻傳人心惶惶，據悉，1名中壢90歲彭姓老翁在15日前往接種站施打疫苗，3日後於18日上午6點34分突然意識不清，救護人員到場時發現彭翁有發燒症狀，隨即送往長庚醫院進行檢查。

第1波高齡接種終於在17日告一段落，長輩接種後的健康狀況備受民眾關注，據了解，1名中壢90歲彭姓老翁於18日上午6時左右突然意識不清，經救護人員到場檢查後發現老翁有發燒症狀，隨即送往長庚醫院就醫，雖家屬表示彭翁在15日有前往接種站進行AZ疫苗的施打，但不適症狀是否與疫苗有關仍待調查釐清。