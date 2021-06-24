戴夫查普爾應邀站台，與樂團一起帶來〈Creep〉。（摘自推特）

幽浮一族樂團在紐約麥迪遜花園廣場的演唱會完售，吸引近2萬人到場同歡。（摘自推特）

搖滾組合幽浮一族樂團（Foo Fighters）上周日（20日）在美國紐約的麥迪遜花園廣場開唱，現場僅開放給接種完整疫苗的樂迷進入，也是自去年3月疫情爆發以來，紐約首場大型室內演唱會，狂歡3小時讓2萬朝聖粉絲情緒高昂嗨翻天，幽浮一族樂團也在推特寫道：「這是一個難以忘懷的夜晚！！！」

演唱會完售，觀眾坐無虛席，有名記者在推特興奮寫道：「我和2萬名最親密的接種疫苗朋友，一起參加了麥迪遜廣場花園的幽浮一族樂團演唱會！」知名脫口秀主持人戴夫查普爾（Dave Chappelle）也應邀站台，與樂團一起帶來電台司令的經典曲〈Creep〉，讓全場樂迷聽得如癡如醉。不僅如此，幽浮一族樂團也宣布下個月17日將在洛杉磯可容納18000人的場館舉辦大型演出。

自疫情爆發以來，美國遭受嚴重打擊，尤其紐約市更是重災區。不過美國開始施打疫苗後，如今逐漸從疫情中復甦。截至本月15日，紐約州逾70％成人至少接種一劑疫苗，也隨疫情趨緩，鬆綁大部分的商業、社交場合防疫限制。