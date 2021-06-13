中央氣象局表示，今(13)日各地多雲時晴，由於環境風場轉偏南風，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨機率，午後西半部及東北部地區也有局部短暫雷陣雨，溫度方面，各地高溫約33至35度，大台北及南投有局部36度以上高溫機率；明(14)起一周轉受西南風影響，中南部、東半部有不定時短暫雨機率，其他地區則以午後雷陣雨為主。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天環境風場偏南風，上午沒下雨相當炎熱，大台北、南投地區今天不排除有36度以上高溫出現，各地山區午後雷陣雨機率高，西半部近山區平地、雲嘉南陸地、宜蘭、花東縱谷都有午後雷陣雨機率，提醒民眾多加留意。

陳伊秀指出，未來一周大致從南海到台灣都受西南風影響，中南部、東半部有不定時短暫雨，其他地區仍以午後山區雷陣雨為主，沒有下雨時各地較為悶熱，鋒面也都在華中、華南一帶，對台影響仍待觀察。

至於今年第4號颱風「小熊」中心位置今晨已經登陸越南北部，強度已經明顯減弱，對台無直接影響。

天氣職人吳聖宇表示，明天端午節，台灣附近轉為受西南風影響，預估連續一個禮拜都將是西南風環境，中南部為迎風面，苗栗以南地區一整天斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨發生的機會，尤其嘉義以南到恆春半島一帶受到的影響較大，有時會出現短時較大雨勢，不過下雨的情況預估不會是一直下個不停，而是一陣一陣的降雨，降雨區域也是以沿海平原為主，山區的雨量較少，跟傳統大家印象中的西南氣流劇烈降雨不同，不需要太過於緊張，不過外出的話要記得帶著雨具，以免被突然的降雨淋成落湯雞。

另外，短時間內暫時沒有看到新的熱帶性低氣壓或颱風繼續發生的趨勢，預期要再有颱風出現可能要等到下旬或月底，太平洋高壓再度西伸北抬之後，熱帶洋面上才有空間再發展新的熱帶擾動系統，因此暫時不必擔心會再有颱風出現的情況。