新冠肺炎疫情持續嚴峻，國內仍處於三級防疫警戒，高雄竟有一名43歲李姓男子無視防疫規定，未戴口罩在大街上趴趴走，警方接獲民眾檢舉，立即前往查看，並依法對李男取締告發，隨後還發現李男並非首次受罰，屢勸不聽的可惡行徑，令人氣憤。

高市警苓雅分局凱旋路派出所12日接獲民眾報案，指稱有男子無視全國防疫三級警戒，未戴口罩在街上遊蕩，引起附近居民恐慌，深怕成為防疫破口，警方獲報後立即派員到場查看，發現李男確實未遵守防疫規範，便向前大聲喝斥，要求他將口罩戴上，未料，李男外出身上並未攜帶口罩，警方依規定舉發後，也立即提供全新的口罩給李男。

據了解，李男戶籍設於台南市安平區戶政事務所，因目前居無定所，經常於轄內遊蕩，李男也向警方坦承，並非首次因為未戴口罩遭警方取締，先前已有遭開罰紀錄。

警方透露，李男因為居無定所，時常在苓雅區、新興區遊蕩，先前員警看見李男未正確佩戴口罩時都會給予善意提醒，甚至發現他的口罩許久未換、沾滿髒汙，還會提供新的口罩，希望李男可以保護自身安全，但此次李男屢勸不聽，大搖大擺不戴口罩在大街遊蕩，引起附近居民恐慌，警方便依違反傳染病防治法舉發，並移請主管機關裁罰。