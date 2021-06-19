金門金合利公司以「炮彈鋼刀」產品享譽中外，負責人吳增棟、洪秀暖夫婦今天捐贈台灣採購的醫療3D立體口罩2000片，由縣衛生局長李錫鑫代表接受，將發送第一線防疫人員使用。

金合利公司是在今天下午，由副總經理吳毅桓將這批醫用物資送達防疫站，轉達全體同仁感謝第一線防疫人員夜以繼日的辛勞，也期待能盡一分企業的社會責任。

李錫鑫表示，金門目前仍維持零確診，楊鎮浯縣長特別感謝地區公司、企業相繼捐贈防疫物資，進一步充實醫療量能，讓鄉親的健康、安全獲得更多保障，希望在大家團結抗疫下，平安度過難關。