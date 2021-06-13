揪眾打手遊，彰化市大埔路巷內開7張單。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

揪眾打手遊，彰化市大埔路巷內開7張單。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心通告全國防疫進入第三級警戒，5月底彰化縣才爆發「麻將牌咖傳染鏈」，彰化縣政府防堵疫情破口下令「非同住者的室內非必要社交聚會，一律停止」，否則最高可處罰30萬元。大埔派出所接獲檢舉，11日22時查獲彰化市大埔路的巷內，群聚打手遊，被逮時無奈喊因為太無聊，得知要付出最少6萬、最重30萬元的慘痛代價，才直呼後悔。

疫情尚未趨緩，還是有不少人為了追求刺激生活，將防疫拋諸腦後，揪眾打手遊，自己不惜冒著染疫風險群聚，只為追求刺激，卻不知道別人看到陌生人大膽群聚都嚇壞了。

彰化警分局表示，這次查獲民眾高達7人聚集，屋主表示，將住家一樓租賃給朋友，無法提供租賃相關資料，但現場還有麻將等賭具，甚至還有2台電子遊戲機，賭資3萬餘元，除依法偵辦外，警方依據傳染病防治法之規定，對於室內群聚達五人，且非同屋之住戶開立稽查單7件，最低處罰新臺幣6萬元，最高30萬，函請彰化縣政府裁罰。