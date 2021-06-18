疫情期間待在家有不但能解悶還可以賺現金的新玩法！？台灣直播第一平台浪LIVE推出「百萬英雄」直播答題活動，狂撒千萬獎金陪大家一起防疫！6月14日起至7月9日，每天下午5點、晚上7點、8點各一場，每周五場次最高獎金高達100萬元！答對12題的觀眾即可瓜分該場次獎金，答對7題~10題也可獲得浪LIVE浪花幣。12至14日暖身場已豪發百萬現金，14日起正式上線每場次皆吸引六、七千人共襄盛舉。17日晚上8點場還特別邀請抗疫成功的華視主播林彥汝，18日則邀請《火神的眼淚》溫昇豪擔任百萬大來賓，和大家一起聊防疫、玩答題。

每天三場「百萬英雄」答題活動 單場最高達100萬 總計將豪撒1,688萬獎金！

浪LIVE自6月14日至7月9日於每天下午5點、晚上7點、8點推出「百萬英雄」直播答題活動，觀眾只要在答題活動開始前進入指定直播間即可參加。活動中會提問12道選擇題，題目包羅萬象，囊括歷史地理、天文科技、人文社會、娛樂動漫、生活知識…等。參與的觀眾要在規定時間內選擇作答，12題全答對者即可瓜分該場獎金，答對7~10題也可獲得100浪LIVE浪花幣。單場獎金最高高達100萬元，總計將豪撒千萬獎金！舊用戶邀請新用戶加入綁定邀請碼還可以各得到一張復活卡，不慎答錯了也不怕，使用復活卡讓你獲得一次繼續答題的機會！

華視主播林彥汝及《火神的眼淚》溫昇豪 擔任百萬大來賓 和大家一起聊防疫 搶答題！

浪LIVE表示，疫情期間許多人待在家裡很悶，也有不少人收入受到影響，因此期許透過這樣的活動，讓大家解悶之餘也賺到一些外快，能夠更樂觀地面對防疫生活。浪LIVE「百萬英雄」活動還特地邀請前陣子抗疫成功的華視主播林彥汝及夯劇《火神的眼淚》主演溫昇豪，分別於17日及18日晚上8點場蒞臨活動直播間，擔任百萬大來賓，和大家一起聊聊防疫話題，也會一起參與緊張刺激的答題過程。浪LIVE也特別在每場「百萬英雄」活動中加入如「新冠病毒會攻擊人體那個系統？（呼吸系統）」、「簡訊實聯制需傳訊息至哪個號碼？（1922）」等防疫問題，就是為了提醒大家一起同心協力對抗疫情。在家防疫動腦答題就能賺獎金，快號召親朋好友一起到浪LIVE，做自己的百萬英雄！

浪LIVE「百萬英雄」活動特地邀請前陣子抗疫成功的華視主播林彥汝及夯劇《火神的眼淚》主演溫昇豪，分別於17日及18日晚上8點場蒞臨活動直播間，擔任百萬大來賓，和大家一起聊聊防疫話題，也會一起參與緊張刺激的答題過程。(圖片來源/浪LIVE提供)