近期受新冠(COVID-19)疫情影響，全國三級防疫警戒延長實施，新竹街口攻城獅於休賽季規劃的實體球迷活動也全數暫緩，陸續將所有活動線上化，包含線上球迷會、Instagram直播活動等。為能讓獅紫軍們於居家防疫時期維持運動習慣，並持續透過運動增強抵抗力。

攻城獅特別安排PLG本季年度新人王高國豪，與攻城獅基層訓練體系教練哥哥高國強攜手錄製「基礎籃球運動」線上課程，於24日中午12點起在PressPlay平台上線。

此套「基礎籃球運動」課程內容包含球感基本訓練、進攻運球篇、投籃調整訓練、基本動作結合訓練，共四大章節課程，每章節總共60分鐘。目前球感基本訓練課程已上架，單堂售價為1500元，且於6月24日至7月8日期間可享早鳥優惠價1200元。

攻城獅總經理高景炎表示：「這次推出線上籃球課程有兩大主因，第一是鼓勵球迷們在家防疫也能透過籃球基本動作維持運動習慣；第二是希望在疫情如此嚴峻的情況下，攻城獅球團還可以透過線上的方式與獅紫軍們互動，並一起撐過這波疫情！」