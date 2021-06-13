苗栗南庄12日降下超過40釐米的大雨，造成苗21線6．5公里處及向天湖聯絡道等2處山路崩坍，轄區頭份警分局東河派出所獲報派員到場警戒，並通報南庄鄉公所派員趕往搶通，向天湖聯絡道至13日上午11時10分已經搶通，至於苗21線仍在搶救中。
南庄山區從12日中午就開始下起大雨，雨勢來得相當急，造成苗21線6．5公里處，也就是東河村至石壁部落間道路發生巨石及大量土石崩坍，不僅造成石壁、鹿場等部落下山交通阻斷，也連帶造成山區多個部落電力中斷。轄區東河派出所獲報派員趕往協助警戒及搶通，目前仍在搶救中。
正當苗21線發生嚴重坍方，13日上午7時10分，東河所另接獲報案，東河村往向天湖聯絡道路發生坍塌，員警立即前往協處，到達現場後，發現該道路因整夜大雨，造成山上落石掉落，僅能單向通車，立即在現場放置交通錐、爆閃燈來提醒用路人，並通報南庄鄉公所清潔隊前往清除，於11時10分排除完畢，交通恢復正常。
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