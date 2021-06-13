防疫卻遭綠營抹黑謾罵！侯友宜證實請蔡總統「約束底下的人」：我最討厭政治口水

本土疫情仍嚴峻，但不少綠營側翼仍大肆攻擊雙北2位市長。新北市長侯友宜今天表示，自己最討厭政治口水，近期接獲蔡英文總統致電時，特別向總統善意提醒，「國難當頭，請總統約束底下的人，一起團結抗議」。對此，資深媒體人陳揮文直言，民進黨有些人是沒在防疫的，每天盯著藍營節目看，只要侯、柯講錯什麼話，行政院中央廚房梗圖就出來猛打，副總統賴清德就曾被這樣修理過。

媒體人陳揮文。（圖／本報系資料照）

侯友宜今稱，自己最討厭政治口水，對防疫沒有幫忙，這段時間自己一直提出入境者普篩、戴口罩、廣篩，呼籲救苦救難，「結果呢？引來惡意批評抹黑謾罵」。侯強調，當時就曾善意提醒總統，國難當頭人民苦難，敵人只有病毒一個，請總統約束底下的人，大家一起團結防疫。

陳揮文13日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及侯友宜談話，他表示，新北疫苗分的比高雄還少，卻有綠營側翼一直捧高雄，但新北人口400萬人口比高雄270萬多了130萬人，新北確診數5500多例，高雄僅62例，新北還只比高雄多3千劑，難怪一直有人批民進黨「會選舉不會治國」。

陳揮文強調，之前清德曾和蔡英文競選黨內2020總統候選人時就曾經公開喊話「請網軍停止攻擊」，侯友宜柯文哲現在面臨的和賴清德是一樣的情況，只要不小心說錯話，中央廚房就火力全開梗圖馬上出來，是赤裸裸在拚政治，疫苗分配真的是看政黨色彩在分配。