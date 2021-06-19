長者接種AZ疫苗不到一周，全台累計49起死亡案例，桃園市長鄭文燦昨宣布疫苗接種死亡者，每人發放10萬元慰問金；對於新北市是否跟進、是否建議指揮中心通盤檢討施打對象？新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，新北市這幾天施打率多少受到死亡個案影響有下降趨勢，再次提醒長者施打前明確告知醫生慢性病狀況，他也會要求醫生更落實問診。

侯友宜說，新北市這幾天長者施打率約56.2％，第一天比較踴躍，第二天、第三天施打率相對減少，「至於有沒有受到死亡個案影響，其實多少都會有」，他還是要跟第一線的醫師與施打民眾說，施打前醫生診斷時，若有慢性病一定要跟醫生說明、溝通，由醫生來做評估。

侯友宜說，整體來看，他認為打疫苗一定是好的，可以多增加長者的保護力，他還是鼓勵大家踴躍出來施打，讓身體得到更多保護，他會要求醫師在施打前問診更落實，也呼籲長者若有慢性病一定要跟醫生溝通，適合施打再來施打。