在英國康沃爾(Cornwall)舉行的7大工業國峰會（G7）在13日結束議程，最後的聲明可能會提到許多亞洲議題，包括呼籲大陸官方尊重新疆地區的人權，允許香港高度自治，以及台灣海峽、東海、南海的和平與穩定。這還是G7會議聲明首次將台海局勢列為重要事項。

路透社報導，7大工業國組織成員是美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本。中國大陸沒被列入，然而卻成為G7的主要討論對象，大陸做為崛起中的全球型大國，被認為是近代最重要的地緣政治事件之一，與 1991 年蘇聯解體、冷戰結束一樣重要。

但同時，大陸的崛起也讓美國感到不安，即使拜登與前任的川普在許多意見都有不同，但拜登同樣將大陸視為主要的「戰略競爭對手」，並且更關心體制與人權問題。

在G7幾乎定稿的聲明提到「我們將宣傳我們的共同價值觀，包括呼籲中國大陸尊重人權、平民基本自由，特別是在新疆的情況，以及《中英聯合聲明》中所載的香港的權利、自由和高度自治 。」

「我們也強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸問題應用和平方式解決。」

「我們仍然對東海和南海局勢表示相當關切，強烈反對任何單方面改變現狀、加劇緊張局勢的企圖。」

還有提到新冠病毒來源，而且似乎意有所指：「我們也呼籲由專家主導，基於科學的世衛組織，召集第二階段的 COVID-19 起源研究。」

中國大陸顯然已知G7的聲明有很大一部分針對中國大陸，因此在G7提出聲明之前，就先一步提出批評「由『小國集團』決定世界命運的時代早已一去不復返了。我們始終認為，國家不分大小、強弱、貧富，都一律平等，世界事務應由各國協商處理。」

日本共同社同樣報導此事，日本外務等稱，這是G7峰會聲明中，首次提及台灣局勢。此外聲明也可能表達支持東京奧運會和殘奧會。