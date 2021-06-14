球王喬柯維奇(Novak Djokovic)生涯首度在大滿貫決賽打出5盤絕境大逆轉，打敗比他年輕許多的西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。喬柯維奇說：「我非常自豪，非常開心，我不會停下腳步，希望我能在這個球場至少再拿個一兩次冠軍。」這是他滿30歲之後的第7冠。

喬柯維奇究竟如何逆轉的？

「這很不容易，物理方面和精神方面皆是如此。總是有兩個聲音在我腦袋裡，第一個告訴我絕對做不到，說一切都結束了、已成定局。這個聲音在第2盤（連輸兩盤）之後非常強烈。所以我乾脆用嘴喊出另一股聲音，我告訴自己我一定能做到，要蓋過第一種放棄的聲音，激勵我自己，用盡全力達成。」

兩人在首盤的戰況非常接近，西西帕斯43比42只多贏1個點。第2盤喬柯維奇仍無法把西西帕斯逐出底線，進攻節奏完全被對手掌握。然而第3盤開始，西西帕斯的非受迫失誤直線上升，他比較不敢再恣意攻擊，喬柯維奇趁機奪回控制權，將西西帕斯逼退到底線之後，降低對手每一擊的殺傷力。

第4盤開始，喬柯維奇在發球局愈來愈穩，只要順利保發就能立於不敗，西西帕斯此時從喬柯維奇身上已找不到可以攻擊的地方。這是喬柯維奇生涯第6度輸掉兩盤之後連贏3盤，包括本屆16強逆轉擊敗穆塞提(Lorenzo Musetti)。單屆比賽兩度大逆轉之後摘冠，這是極為罕見的紀錄，史上只有1927年寇奇特(Henri Cochet)、1949年薛洛德(Ted Schroeder)兩人在溫網做到，喬柯維奇成為第3人。