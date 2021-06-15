高齡接種首日就發生大塞車，桃園龍興國中作為其中一個接種站於今日上午8時30分現場就湧進大量人潮，到現場支援的桃園勞動局副局長周賢平指出，目前施打疫苗的人員僅4人，但1小時要打300劑，看起來人手不足。

為提升國民免疫力，近日國內開始施打高齡接種，然高齡接種首日，作為接種站的龍興國中就傳出排隊塞車的情形，周賢平指出，原現場僅有2名醫師看診4名護理師協助施打疫苗，但看人數眾多才再緊急增加1名醫師，並表示，現場很多長輩都提早到場，現場其實早在8點就開始提早施打疫苗疏散人潮。

到場協助的龍德里里長邱文正表示，很多長輩是8點30分要施打的，但在7點左右就開始有人潮開始排隊，許多原預計9點30分施打的長輩也提前到場，導致現場人數應該早已經超過500人，並指出，現場動線安排不佳，因為施打地點在2樓，現場亦僅有1處電梯上樓，排隊地點又在狹長的小走廊，強調人流很難分散。

有預計9點30分施打疫苗的民眾表示，有里長通知要提早到，所以就提早1小時到，結果沒想到現場人數這麼多，也有民眾更是在現場大罵，「這麼大的空間可以使用卻把我們擠在這個小走廊，這樣不就是群聚嗎？」。

現場護理人員更是不斷在現場向民眾提醒，「因為太多人了，請大家按照號碼依序進入施打」。