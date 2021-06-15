證券商承作定期定額金額月月創新高，而國民ETF也成為小資族最愛，證交所今（15）日統計，元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）依然是小資族最愛，到5月止，交易戶數各首度突破10萬戶及8萬戶，遠超過個股第一名台積電（2330）的5.11萬戶。

證交所統計，5月定期定額成交戶數前十高個股分別為：台積電51,197戶、玉山金13,825戶、兆豐金10,935戶、中華電7,221戶、第一金6,394戶、中信金4,874戶、台達電4,549戶、鴻海4,432、元大金4,403戶、合庫金4,036戶。

至於ETF成交戶數前十高，都遠遠打敗個股前十高，元大台灣50衝過10萬戶大關，達100,468戶、第二名的元大高股息也攀升至80,862戶、富邦台50上升至41,690戶、富邦公司治理26,560戶、國泰台灣5G+近2萬戶，達19,757戶，國泰永續高股息14,631戶、元大臺灣ESG永續11,881戶，富邦科技6,705戶、富邦上証6,705戶，以及國泰股利精選30為5,642戶。